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Царьград

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Mash Money: собачьи свахи могут заработать до 20 тыс. рублей в час

Mash Money: собачьи свахи могут заработать до 20 тыс. рублей в час

В России собачьи свахи зарабатывают до 20 тысяч рублей за час. Они помогают подобрать пару и контролируют процесс вязки.

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