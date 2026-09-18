Mash Money: собачьи свахи могут заработать до 20 тыс. рублей в час

В России собачьи свахи зарабатывают до 20 тысяч рублей за час. Они помогают подобрать пару и контролируют процесс вязки.
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