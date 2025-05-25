Губернатор Беглов поздравил «Зенит» со 100‑летием: «Спасибо игрокам и тренерам, что дарят нам радость игры и побед. Успехов вам на поле! И помните: мы всегда с вами!»

«Петербургский «Зенит» отмечает вековой юбилей! Сто лет вместе с городом и его жителями! От всей души поздравляю сегодняшних игроков, тренеров и, конечно, ветеранов клуба – тех, кто на протяжении целого века создавал славную историю команды! Родился ты в Петербурге или приехал сюда учиться, жить или работать – «Зенит» и его фирменная «стрелка» становятся для тебя таким же символом города, как Медный всадник или кораблик на шпиле Адмиралтейства.