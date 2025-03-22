Россиян предупредили о схеме мошенников с лекарствами по «льготным» ценам

В МВД РФ рассказали о мошеннической схеме с лекарствами по «льготным» ценам, передает РИА Новости.В ведомстве сообщили, что злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам.
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