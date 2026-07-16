В Краснодарском крае построят огромные мусороперерабатывающие комплексы стоимостью 40 млрд рублей

В Краснодарском крае построят огромные мусороперерабатывающие комплексы стоимостью 40 млрд рублейДокументация для строительства комплекса по переработке отходов «Запад» в Крымском районе Краснодарского края прошла экспертизу.
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