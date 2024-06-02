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РБК: количество банкротств без суда выросло из-за допуска к ним пенсионеров

РБК: количество банкротств без суда выросло из-за допуска к ним пенсионеров

Рост внесудебных банкротств связан с расширением критериев допуска: пенсионерам и получателям пособия на детей разрешили начинать личное банкротство через год после начала принудительного взыскания с них долга.

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