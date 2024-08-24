ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Семьеведение вместо секспросвета: как в России школьников будут учить подавать заявление в ЗАГС и создавать уют

Семьеведение вместо секспросвета: как в России школьников будут учить подавать заявление в ЗАГС и создавать уют

С сентября 2024 года в российских школах вводят предмет "Семьеведение". Главная задача этого курса, по мнению министерства просвещения, – повысить рождаемость в стране и привить школьникам понимание, что "семья – это основа любого государства".

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