Семьеведение вместо секспросвета: как в России школьников будут учить подавать заявление в ЗАГС и создавать уют

С сентября 2024 года в российских школах вводят предмет "Семьеведение". Главная задача этого курса, по мнению министерства просвещения, – повысить рождаемость в стране и привить школьникам понимание, что "семья – это основа любого государства".
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