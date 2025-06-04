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Царьград

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США продолжают дистанцироваться: Впервые за три года главы Пентагона не будет на встрече по Украине

США продолжают дистанцироваться: Впервые за три года главы Пентагона не будет на встрече по Украине

Пит Хегсет впервые пропустит встречу контактной группы по вопросам обороны Украины.Выяснилось, что министра обороны США Пита Хегсета не будет на встрече контактной группы по Украине.

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