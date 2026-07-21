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Царьград

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Анна Мостовая объявила о новой переписи воробьев в России в августе

Анна Мостовая объявила о новой переписи воробьев в России в августе

В России с 8 по 16 августа пройдет всероссийская летняя перепись воробьев. Анна Мостовая из Союза охраны птиц рассказала о мониторинге, который отличается от зимнего.

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