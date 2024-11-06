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Царьград

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"Трамп не любит прихлебаталей": Медведев объяснил, на что теперь рассчитывать Киеву

"Трамп не любит прихлебаталей": Медведев объяснил, на что теперь рассчитывать Киеву

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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