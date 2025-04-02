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Царьград

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"Автоваз": продажи в марте 2025 увеличились, но ниже уровня прошлого года

"Автоваз": продажи в марте 2025 увеличились, но ниже уровня прошлого года

В марте 2025 года "Автоваз" реализовал на российском рынке 28,7 тыс. автомобилей, что на 33% меньше, чем в марте 2024 года, однако на 7,4% больше, чем в феврале этого года.

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