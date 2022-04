С Христовым Воскресеньем вас Опять пришла весна. Сейчас Жизнь снова стала светлой сказкой: С Христовым Воскресеньем вас, С великой и прекрасной Пасхой! Поздравляю всей душой! В этот день Христос пришел, Чтоб спасти наш мир от зол! Слава вечная ему! Побеждающему тьму! Поздравляю всей душой С этой радостью большой! Свершилось чудо из чудес […] The post Поздравления с Пасхой в стихах first appeared on ЭХО МЕДИА.