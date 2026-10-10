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«В 3 года со своей жилплощадью»: Ольга Кузьмина отметила трехлетие дочери

«В 3 года со своей жилплощадью»: Ольга Кузьмина отметила трехлетие дочери

Актриса Ольга Кузьмина показала, как дома отметили трехлетие ее дочери Миры-Марии. Праздник вышел теплым, а сама звезда «Чебурашки» призналась, что с рождением малышки снова возвращается в детство.

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