Прокуратура Красноярского края показала результаты экспертизы авто шашечника

В прокуратуре Красноярского края озвучили результаты экспертизы автомобиля «шашечника», который мчал по Дубровинского со скоростью 135 километров в час, не справился с управлением и врезался в ограждение.
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