«Мы ищем личность»: Машков ответил, какие студенты нужны театральным вузам

Есть ли у тебя шанс стать актером — проявить себя и выделиться среди тысяч претендентов на заветное место в театральном вузе? Что ищут педагоги в абитуриентах? Почему мечты большинства из них разбиваются? На эти вопросы ответил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», который прямо сейчас ищет таланты.
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