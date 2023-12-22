Генерал Кривонос: ВС РФ мощно крушат позиции ВСУ, о наступлении не может быть и речи (ФОТО)

Экс-командующий Сил спецоперация ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что не может быть и речи о новом контрнаступлении ВСУ, потому что войска не получили требующихся для этого боеприпасов, техники и оружия, при том, что ВС РФ занимают лидирующие позиции в воздушном пространстве.