Генерал Кривонос: ВС РФ мощно крушат позиции ВСУ, о наступлении не может быть и речи (ФОТО)

Экс-командующий Сил спецоперация ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что не может быть и речи о новом контрнаступлении ВСУ, потому что войска не получили требующихся для этого боеприпасов, техники и оружия, при том, что ВС РФ занимают лидирующие позиции в воздушном пространстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии