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Регионы России

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Ирландец Ян Гарри – основной претендент на бой с Исламом Махачевым на UFC 330

Ирландец Ян Гарри – основной претендент на бой с Исламом Махачевым на UFC 330

Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Ян Гарри имеет реальные шансы на победу над чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым в предстоящем поединке на турнире UFC 330, который состоится 16 августа в Филадельфии.

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