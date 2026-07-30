Ирландец Ян Гарри – основной претендент на бой с Исламом Махачевым на UFC 330

Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландец Ян Гарри имеет реальные шансы на победу над чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым в предстоящем поединке на турнире UFC 330, который состоится 16 августа в Филадельфии.