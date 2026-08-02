Шуваев: при ударе дрона в селе Принцевка погибла девочка 13-ти лет

Девочки семи и девяти лет получили ранения, 13-летняя девочка погибла в белгородском селе Принцевка от удара БПЛА, сообщил 2 августа врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в канале на платформе «Макс».
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