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Шуваев: при ударе дрона в селе Принцевка погибла девочка 13-ти лет

Шуваев: при ударе дрона в селе Принцевка погибла девочка 13-ти лет

Девочки семи и девяти лет получили ранения, 13-летняя девочка погибла в белгородском селе Принцевка от удара БПЛА, сообщил 2 августа врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в канале на платформе «Макс».

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