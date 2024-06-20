Гоп-стоп с коммунистическим размахом: КПРФ готовится к пенсии?

Как передает корреспондент УтроNews, во фракции КПРФ в Заксобрании Санкт-Петербурге случился раскол. Половина депутатов фракции сначала покинула Компартию, а затем сместила руководителя фракции: вместо первого секретаря горкома Романа Кононенко объединение возглавила председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова.
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