Гоп-стоп с коммунистическим размахом: КПРФ готовится к пенсии?

Как передает корреспондент УтроNews, во фракции КПРФ в Заксобрании Санкт-Петербурге случился раскол. Половина депутатов фракции сначала покинула Компартию, а затем сместила руководителя фракции: вместо первого секретаря горкома Романа Кононенко объединение возглавила председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова.