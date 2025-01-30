Русский Колоколъ Petrov Sergey/news.ru Случай, произошедший в Люберцах, требует пристального изучения и публичной реакции нашей государственной машины – что там за анклав Евросоюза такой появился? Эта новость из Люберец, появившаяся вчера на новостных лентах, звучала как скверный анекдот: на третий год вооруженного противостояния с Европой в подмосковных Люберцах не пустили в бар фронтовика в форме – хозяева усмотрели в его знаках отличия "символику, запрещенную в ЕС".