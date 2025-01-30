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Фронтовика не пустили в подмосковный бар из-за "запрета ЕС": как такое возможно

Фронтовика не пустили в подмосковный бар из-за "запрета ЕС": как такое возможно

Русский Колоколъ Petrov Sergey/news.ru Случай, произошедший в Люберцах, требует пристального изучения и публичной реакции нашей государственной машины – что там за анклав Евросоюза такой появился? Эта новость из Люберец, появившаяся вчера на новостных лентах, звучала как скверный анекдот: на третий год вооруженного противостояния с Европой в подмосковных Люберцах не пустили в бар фронтовика в форме – хозяева усмотрели в его знаках отличия "символику, запрещенную в ЕС".

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Да никакого ЕС у нас быть не должно, да и нет. Шарашкину конторв прикрыть за неуважение к законам нашей страны со всеми вытекающими, и чтобы нигде и никогда хозяева этого заведения не имели права ничем владеть  , пусть идут работать  на расчистка тайги - недругам нашим там хорошая работа
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3 час.
Владимир Елкин
Закрыть эту травиловку! А того, кто не пустил, призвать в армию и отправить на фронт!
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2 час.
ВераВерная
Так ко мне-то это каким боком? Что вы тут скрин-то выложили? Тема ни о чём, ну так и закройте её.
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2 час.
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