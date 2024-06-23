"Будет настолько жёстко, что Зеленскому и не снилось": В Госдуме пообещали отомстить за Севастополь

АндрейБорков

Опять болтовня и словоблудие! Опять - МЫ ИМ ПОКАЖЕМ!! И что покажем то? Не в ГосДуме должны показывать, а в Генштабе, и не показывать, а ОХЕРАЧИВАТЬ. К примеру что мешает нанести массированный удар по тому же Николаеву или Киеву? А лучше и туда и туда, не выборочно, а именно массировано. Есть средства для этого. Но почему то проявляется какой то гуманизм по отношению к врагам России. В Одессу прибывают всякие румыны с лягушатниками, в Киеве спокойно гуляют америкосовские вояки, официально называемые "добровольцами" и т.п. На тот же Севастополь ракеты наводили не рукожопые укропитеки, а штатные америкосовкие вояки с помощью америкосовского же БПЛА. Укропитеки к этому БПЛА ни какого отношения не имеют, по этому именно америкосы и совершили атаку на Севастополь! Должна быть "ОТВЕРТКА", просто ОБЯЗАНА БЫТЬ!