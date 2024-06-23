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"Будет настолько жёстко, что Зеленскому и не снилось": В Госдуме пообещали отомстить за Севастополь

"Будет настолько жёстко, что Зеленскому и не снилось": В Госдуме пообещали отомстить за Севастополь

В Госдуме пообещали отомстить за Севастополь. По мнению депутата Сергея Колунова, чем хуже у врага дела на фронте, тем отчаяннее его удары по России.

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Комментарии
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АндрейБорков
Опять болтовня и словоблудие! Опять - МЫ ИМ ПОКАЖЕМ!! И что покажем то? Не в ГосДуме должны показывать, а в Генштабе, и не показывать, а ОХЕРАЧИВАТЬ. К примеру что мешает нанести массированный удар по тому же Николаеву или Киеву? А лучше и туда и туда, не выборочно, а именно массировано. Есть средства для этого. Но почему то проявляется какой то гуманизм по отношению к врагам России. В Одессу прибывают всякие румыны с лягушатниками, в Киеве спокойно гуляют америкосовские вояки, официально называемые &quot;добровольцами&quot; и т.п. На тот же Севастополь ракеты наводили не рукожопые укропитеки, а штатные америкосовкие вояки с помощью америкосовского же БПЛА. Укропитеки к этому БПЛА ни какого отношения не имеют, по этому именно америкосы и совершили атаку на Севастополь! Должна быть &quot;ОТВЕРТКА&quot;, просто ОБЯЗАНА БЫТЬ!
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16 час.
зуфар юсупов
Как удивительно. На громадном фронте идут боевые действия. Враг бомбежками терроризирует мирные территории. Но для уничтожения центров принятия решений вне зоны боёв, армия должна получить разрешение сверху.
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14 час.

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