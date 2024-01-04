Полковник Макгрегор допустил, что США могут разместить ракеты в Финляндии

США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ. Соответствующее мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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