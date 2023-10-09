Четырёх мошенников отправили на скамью подсудимых за обман покупателей на 2,5 млн

В основном они «торговали» бытовой техникой по заниженным ценам. Красносельский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело против четырёх мошенников, которых обвиняют в обмане покупателей на 2,5 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии