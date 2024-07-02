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«Уловка»: в Совфеде назвали слова Зеленского о переговорах с РФ глупостью

«Уловка»: в Совфеде назвали слова Зеленского о переговорах с РФ глупостью

Слова президента* Украины Владимира Зеленского о готовности к мирным переговорам с Россией через посредников — очередная уловка и блеф политика, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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