«Уловка»: в Совфеде назвали слова Зеленского о переговорах с РФ глупостью

Слова президента* Украины Владимира Зеленского о готовности к мирным переговорам с Россией через посредников — очередная уловка и блеф политика, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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