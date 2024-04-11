Жители Оренбургской области спасаются от весеннего паводка

Из потопленных территорий Оренбуржья эвакуировано 7 800 человек, в том числе 2 117 детей. Как сообщили местные власти, прогнозируется повышение уровня воды реки Урал, поэтому возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков в 25 населённых пунктах.
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