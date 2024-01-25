Полный привод и поддержка Apple CarPlay и Android Auto — внедорожник уже в России

Бренд Jetour обнародовал подробные технические характеристики нового внедорожника T2. Старт продаж на рынке России запланирован на март, поэтому цены будут известны ближе к этому времени, рассказали в пресс-службе автопроизводителя.
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