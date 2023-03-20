Daily Storm

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Много тезисов о деньгах и партнерстве с Россией и мало об Украине. Си Цзиньпин написал статью для «Российской газеты»

Много тезисов о деньгах и партнерстве с Россией и мало об Украине. Си Цзиньпин написал статью для «Российской газеты»

Лидер КНР также воздержался от угроз в адрес США и Европы, подчеркнув, что Китай «занимает объективную позицию»Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин опубликовал статью в «Российской газете» в преддверии своего визита в Москву.

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