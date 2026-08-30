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ВЕСТИ КРЫМ

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Житель Евпатории выращивал коноплю на своём участке

Житель Евпатории выращивал коноплю на своём участке

Правоохранители обнаружили на огороженном земельном участке мужчины семь кустов запрещенных растений.

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