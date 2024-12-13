ТАСС: глава департамента Минобрнауки Чурилов погиб в ДТП

В Москве автомобиль сбил насмерть руководителя департамента Минобрнауки России Олега Чурилова.Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов разбился в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве, пишет ТАСС.
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