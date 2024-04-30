Дочь тренера Семака Майя пристыдила болельщиков "Зенита"

Дочь главного тренера петербургского "Зенита" Сергей Семака Майя резко высказалась в адрес фанатов, которые критикуют клуб после поражения от московского "Динамо" (0:1) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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