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Российские компании лишились контроля за грузами на железной дороге

Экспедиторские и транспортные компании в России, которые не являются грузоотправителями или получателями, в последние недели утратили возможность контролировать свои грузы, доставляемые по железной дороге.

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