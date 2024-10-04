Российские компании лишились контроля за грузами на железной дороге

Экспедиторские и транспортные компании в России, которые не являются грузоотправителями или получателями, в последние недели утратили возможность контролировать свои грузы, доставляемые по железной дороге.
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