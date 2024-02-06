Панарин забросил 31-ю шайбу в сезоне в игре с «Колорадо». До повторения личного рекорда – 1 гол

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Форвард «Рейнджерс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (2:1 ОТ). В активе 32-летнего россиянина стало 67 (31+36) очков в 50 играх в текущем сезоне.