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Панарин забросил 31-ю шайбу в сезоне в игре с «Колорадо». До повторения личного рекорда – 1 гол

Панарин забросил 31-ю шайбу в сезоне в игре с «Колорадо». До повторения личного рекорда – 1 гол

Форвард «Рейнджерс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (2:1 ОТ).  В активе 32-летнего россиянина стало 67 (31+36) очков в 50 играх в текущем сезоне.

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