Два человека погибли в ДТП на трассе «Кола»

Устанавливаются детали трагедии ДТП произошло в Волховском районе Ленобласти. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Водитель, управляя автомобилем «Танк 300», двигался в сторону Санкт-Петербурга по трассе «Кола».