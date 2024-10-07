День рождения Путина стал самым дождливым за весь период наблюдений

Как рассказал в своем Телеграм-канале телеведущий, метеоролог Евгений Тишковец, день рождения Президента России Владимира Путина стал самым дождливым за весь период наблюдений на базовой московской метеостанции ВДНХ .
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