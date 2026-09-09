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Северное Медведково

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В Северном пройдёт фотосессия для собак

В эту субботу, 12 сентября, в 10:00 на площадке для выгула собак по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 5, состоится очередная встреча в рамках цикла мероприятий «Друг.

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