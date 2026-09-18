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Националиста из Подмосковья осудили на 18 лет за попытку поджога мечети

Националиста из Подмосковья осудили на 18 лет за попытку поджога мечети

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Полторанин Второй западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Московской области, который участвовал в движении "National Socialism/White Power"* и пытался совершить теракт.

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