Националиста из Подмосковья осудили на 18 лет за попытку поджога мечети

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Полторанин Второй западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Московской области, который участвовал в движении "National Socialism/White Power"* и пытался совершить теракт.
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