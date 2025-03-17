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Симоньян ответила цитатой Пушкина на планы ЕС отправить миротворцев на Украину. Что она сказала?

Симоньян ответила цитатой Пушкина на планы ЕС отправить миротворцев на Украину. Что она сказала?

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» прокомментировала планы Европейского союза (ЕС) отправить миротворцев на Украину.

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