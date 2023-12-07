Шторм века в Севастополе и глобальное потепление: Каких сюрпризов ждать от климата

Россия может стать еще богаче, если правильно распорядится «подарками», которые готовит природа Михаил Зубов Фото: Игорь Онучин/ТАСС Материал комментируют: Михаил Локощенко Шторм, который более двух суток бушевал в Севастополе, стал самым мощным за всю историю наблюдений.
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