Шторм века в Севастополе и глобальное потепление: Каких сюрпризов ждать от климата

Россия может стать еще богаче, если правильно распорядится «подарками», которые готовит природа Михаил Зубов Фото: Игорь Онучин/ТАСС Материал комментируют: Михаил Локощенко Шторм, который более двух суток бушевал в Севастополе, стал самым мощным за всю историю наблюдений.