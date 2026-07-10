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Де ла Фуэнте после 2:1 с Бельгией: «Таков характер Испании, горжусь, что возглавляю эту команду. Мы единственные в мире способны обыграть Францию в двух матчах подряд»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Бельгией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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