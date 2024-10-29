Учёные раскрыли уникальные таланты домашних животных: удивительные способности, о которых вы не знали! Ирэн ОрлонскаяНедавние эксперименты продемонстрировали, что кошки обладают способностью ассоциировать произнесённые слова с изображениями без каких-либо подсказок или вознаграждений.
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