Учёные раскрыли уникальные таланты домашних животных: удивительные способности, о которых вы не знали! Ирэн ОрлонскаяНедавние эксперименты продемонстрировали, что кошки обладают способностью ассоциировать произнесённые слова с изображениями без каких-либо подсказок или вознаграждений.