Уникальную подвеску с изображением василиска нашли в Польше

Подвеска с изображением василиска / © Lublin Provincial Conservator of Monuments «Знак паломника» представляет собой ажурную подвеску круглой формы, изготовленную из свинца и олова, диаметром 2,8 сантиметра.
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