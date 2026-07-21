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SPLETNIK

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Солнце, море, яхты: как отдыхают звезда ЧМ-2026 Эрлинг Холланд с возлюбленной и жёны "экс-зятя" Путина и миллионера Новикова

Солнце, море, яхты: как отдыхают звезда ЧМ-2026 Эрлинг Холланд с возлюбленной и жёны "экс-зятя" Путина и миллионера Новикова

Российские и западные селебрити продолжают наслаждаться летом на лучших курортах планеты: в соцсетях звезда ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холланд и жёны "экс-зятя" Владимира Путина и миллионера Олега Новикова показали, как проводят отпуск.

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