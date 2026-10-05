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Утильсбор вырастет с 1 января 2027. На сколько подорожают машины и кто заплатит меньше

Утильсбор вырастет с 1 января 2027. На сколько подорожают машины и кто заплатит меньше

Российский автомобильный рынок готовится к очередному изменению правил игры. С 1 января 2027 года в России планируется повышение ставок утилизационного сбора на автомобили ещё на 20%.

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