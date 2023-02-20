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Странно это...

Странно это...

Странно это. Виктория Нуланд, одна из самых эффективных "менеджерок" американского Госдепартамента, лютый враг России (впрочем, она особым отношением к нашей стране и населяющим её людям ещё с советских времён отметилась), организатор украинского Майдана, куратор всей той сволочи, которая нынешней Украиной правила и правит, с которой наши идиоты из числа чиновников, политиков и дипломатов так любили и, похоже, до сих пор любят мирные переговоры вести, по результатам которых исключительно странно, что страна наша всё ещё на своём месте находится (и никто не гарантирует, что она там останется), анонсировала удары по Крыму, заверив, что с американской точки зрения они полностью легитимны.

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