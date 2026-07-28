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Царьград

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Премьер-министр Японии сообщила о последствиях землетрясения в Кюсю

Премьер-министр Японии сообщила о последствиях землетрясения в Кюсю

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о последствиях землетрясения магнитудой 7,1 на острове Кюсю: зафиксированы пожары, разрушения и пострадавшие, отключено электричество, повреждены дороги и мосты.

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