Премьер-министр Японии сообщила о последствиях землетрясения в Кюсю

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о последствиях землетрясения магнитудой 7,1 на острове Кюсю: зафиксированы пожары, разрушения и пострадавшие, отключено электричество, повреждены дороги и мосты.
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