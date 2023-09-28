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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Жить станет лучше и веселее: на Украине решили, что преступникам нечего делать в тюрьмах

Жить станет лучше и веселее: на Украине решили, что преступникам нечего делать в тюрьмах

Украинцам стоит приготовиться к валу преступности в дополнение к уже существующему. Сделать такой неутешительный прогноз позволяет свежая инициатива властей, одобренная лично президентом Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Владимир Петров
Вагнер тоже урок использовал. Выжившие будут супербандитами.
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14 час.
КузнецовВВ
ну если в Вагнере воевал боец который убив свою сожительницу потом, чтобы скрыть улики перекрутил ее на фарш, то чему уж удивляться то.
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Преступников выпустят охрану на фронт.
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11 час.

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