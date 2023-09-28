Жить станет лучше и веселее: на Украине решили, что преступникам нечего делать в тюрьмах

Украинцам стоит приготовиться к валу преступности в дополнение к уже существующему. Сделать такой неутешительный прогноз позволяет свежая инициатива властей, одобренная лично президентом Владимиром Зеленским.
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