Demi приглашает на Vinyl Garage Market

8-го сентября в воскресенье в пространстве ресторана Demi состоится дневной Vinyl Garage Market. В лайнапе заслуженные мастера [Vanya Vega, Юра Рута’, которые смахнут пыль с редких экземпляров, чтобы порадовать зажигательными мелодиями и создать правильный настрой для дегустации игристого и коктейлей.
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