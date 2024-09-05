Demi приглашает на Vinyl Garage Market

8-го сентября в воскресенье в пространстве ресторана Demi состоится дневной Vinyl Garage Market. В лайнапе заслуженные мастера [Vanya Vega, Юра Рута’, которые смахнут пыль с редких экземпляров, чтобы порадовать зажигательными мелодиями и создать правильный настрой для дегустации игристого и коктейлей.