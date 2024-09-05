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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Кругом айзерыНовый ресторан Эм...
  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...

Demi приглашает на Vinyl Garage Market

Demi приглашает на Vinyl Garage Market

8-го сентября в воскресенье в пространстве ресторана Demi состоится дневной Vinyl Garage Market. В лайнапе заслуженные мастера [Vanya Vega, Юра Рута’, которые смахнут пыль с редких экземпляров, чтобы порадовать зажигательными мелодиями и создать правильный настрой для дегустации игристого и коктейлей.

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