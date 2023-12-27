Красноярский санитар вернулся со СВО и получил медаль за спасение человека

Красноярец Владимир Иванов работает санитаром на скорой помощи. Мужчина побывал на СВО в качестве медика, спас не одну жизнь, получил медаль «За храбрость II степени» и за всё время не получил ни одной царапины, только бронхитом переболел.
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