Соединенные Штаты Америки: три человека были ранены или убиты на Юго-Западном Бродвее и Юго-Западной Харви Милк-стрит в центре Портленда, штат Орегон, около 16:30 (23:30 по Гринвичу) в результате нападения.
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