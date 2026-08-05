Пенсионный подарок к Новому году: 13-я пенсия для всех

Российским пенсионерам могут добавить к праздникам еще одну ежегодную выплату. В Госдуме находится на рассмотрении законопроект о введении так называемой 13-й пенсии — отдельного новогоднего бонуса для всех получателей пенсий.
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