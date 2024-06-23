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Путин: «У меня нет сомнений, что всё, что запланировано - будет исполнено» Сегодня

Путин: «У меня нет сомнений, что всё, что запланировано - будет исполнено» Сегодня

Путин: «У меня нет сомнений, что всё, что запланировано - будет исполнено» REUTERS Президент России Владимир Путин, встречаясь 23 июня 2024 года с выпускниками военных образовательных учреждений страны, заявил, что от Вооружённых сил РФ сегодня зависит, без преувеличения, будущее Отечества.

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