Путин: «У меня нет сомнений, что всё, что запланировано - будет исполнено» Сегодня

Путин: «У меня нет сомнений, что всё, что запланировано - будет исполнено» REUTERS Президент России Владимир Путин, встречаясь 23 июня 2024 года с выпускниками военных образовательных учреждений страны, заявил, что от Вооружённых сил РФ сегодня зависит, без преувеличения, будущее Отечества.