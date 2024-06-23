Путин: «У меня нет сомнений, что всё, что запланировано - будет исполнено» Сегодня

Путин: «У меня нет сомнений, что всё, что запланировано - будет исполнено» REUTERS Президент России Владимир Путин, встречаясь 23 июня 2024 года с выпускниками военных образовательных учреждений страны, заявил, что от Вооружённых сил РФ сегодня зависит, без преувеличения, будущее Отечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Бить по энергетике Украины "тысячами" ракет бесполезно: Особая цель мощных ударов ВКС. Охота началась - эксперт о победе в кратчайшие сроки
- "У ВСУ нет дефицита с составом и боеприпасами": Кинжальные бои, о которых молчат сводки
- Суоми в очередном пролёте: Россия намерена вернуть "Невский судостроительный завод" под юрисдикцию РФ
Свежие комментарии